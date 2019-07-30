Морской тральщик ЧФ провёл учения в Средиземном море

Морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Занятия состоялись в рамках плановой боевой подготовки в акватории пункта базирования кораблей.

Экипаж провёл поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.

Также организованы корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне на переходе морем и при стоянке на незащищённом рейде.