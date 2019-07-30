Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Морской тральщик ЧФ провёл учения в Средиземном море 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Занятия состоялись в рамках плановой боевой подготовки в акватории пункта базирования кораблей.
Экипаж провёл поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов.
Также организованы корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне на переходе морем и при стоянке на незащищённом рейде.
RT на русском: последние новости
В ДНР заявили о бунте украинских военнослужащих Умер советский разведчик Анатолий Баронин Посол Украины предложил «хорватский сценарий» в ситуации с Донбассом
Войска , Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400
Курс Киева в НАТО и ЕС назвали бутафорией19
Турагентства объяснили смерть россиян в Анталье3
Арест танкера РФ на Украине: МИД сделал заявление54
Названо точное количество уголовных дел против Порошенко26
Видео
01:19
В Сети высмеяли «способ» Киева по возвращению Крыма
Общество Украина
02:09
Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера
Криминал Происшествия
00:51
Баловавшиеся с огнем дети сожгли 8 домов в Самаре
Пожары Происшествия
04:33
В США признали поражение в «битве за Арктику»
Армия США
Россия уличила ООН в фейках
В мире Армия
01:13
«Был агрессивный»: Земфира — о преследовании фаната
Шоу-бизнес Статьи
02:30
Редчайшее существо со дна Тихого океана попало на видео
Наука Наука и техника
01:27
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому
Украина В мире
05:57
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Общество
01:22
Лобода показала, как зажгла на концерте Rammstein
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение