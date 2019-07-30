Россияне высказались о бомбардировщике «Ту-160» 

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, что они думают о сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике "Ту-160".
Большинство (83%) респондентов всегда восхищались данной моделью военных самолетов, поскольку именно "Ту-160" славится своей уникальной историей.
10% опрошенных ответили: «Неплохой, но в России есть и лучше бомбардировщики».
И только 7% россиян ничего не знают о данной модели военных самолетов.
Всего в опросе приняли участие 8 297 человек.
Недавно журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
После того как альянс в очередной раз устроил учения в Балтийском море, Россия отправила в воздушное пространство над регионом два бомбардировщика Ту-160.
Эти самолеты обладают серьезной боевой мощью, они могут лететь в течение 23 часов, преодолевая 12 тысяч километров без дозаправки, а скорость их полета может превышать два маха. Ту-160 могут сбрасывать ядерные бомбы, пускать крылатые ракеты и перевозить 45 тонн гранат, за что их прозвали "мобильным арсеналом", отмечается в материале.