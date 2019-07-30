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На полигоне под Екатеринбургом погиб солдат-срочник 

Российская Газета + ещё 3 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
На полигоне в Свердловской области погиб солдат-срочник из Башкирии. По предварительным данным, молодой человек скончался от удара током.
О смерти юноши сообщил СМИ Башкортостана. В Центральном военном округе факт несчастного случая "РГ" подтвердили.
Как сообщает командование Екатеринбургского гарнизона, вместе с правоохранительными органами они проводят проверку обстоятельств гибели военнослужащего.
Предполагается, что смерть молодого человека, служившего водителем-электриком, наступила в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне.
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Войска , Армия , Происшествия , МВД , Башкортостан , Екатеринбург , Свердловская Область
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