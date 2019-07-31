Оборонное логистическое агентство Пентагона ищет компании для проведения "исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами". Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа ведомства.
В список регионов, где будет нужно провести исследование, входят остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова. Помимо российских территорий, в перечень вошли Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.
В документе говорится, что отчеты об исследованиях должны содержать информацию о том, откуда в эти регионы поставляются бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты и медицинские препараты, а также информацию о наличии в каждом из этих мест природных ресурсов и материалов.
Кроме того, подрядчикам нужно будет составить список наиболее часто используемых портов, дорог, железнодорожного сообщения и аэропортов с их характеристиками.
Согласно документу, цель этих исследований заключается в улучшении способности коммерческого сектора по всему миру "отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации".
В документе также отмечается, что отчеты после этих исследований необходимы Пентагону в рамках Программы расширения промышленной базы (IBex), которая направлена на сбор данных о возможностях коммерческих предприятий по всему миру содействовать операциям американской армии и помогать ее работе по ликвидации последствий стихийных бедствий.