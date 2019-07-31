Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии

Оборонное логистическое агентство Пентагона ищет компании для проведения "исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами". Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа ведомства.

В документе говорится, что отчеты об исследованиях должны содержать информацию о том, откуда в эти регионы поставляются бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты и медицинские препараты, а также информацию о наличии в каждом из этих мест природных ресурсов и материалов.

Кроме того, подрядчикам нужно будет составить список наиболее часто используемых портов, дорог, железнодорожного сообщения и аэропортов с их характеристиками.

Согласно документу, цель этих исследований заключается в улучшении способности коммерческого сектора по всему миру "отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации".

В документе также отмечается, что отчеты после этих исследований необходимы Пентагону в рамках Программы расширения промышленной базы (IBex), которая направлена на сбор данных о возможностях коммерческих предприятий по всему миру содействовать операциям американской армии и помогать ее работе по ликвидации последствий стихийных бедствий.