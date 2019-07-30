ВДВ проведут самые масштабные учения в новейшей истории

В ходе учений будут отработаны оперативное усиление группировки войск и высадка десантов в условиях горно-равнинной местности. Несколько этапов манёвров, запланированных на осень, пройдут в Арктике — на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады, пишут «Известия».

Вплоть до последнего экипажи не будут знать, в каком именно районе им предстоит высадиться. В последний раз такие масштабные учения со слепой высадкой проводились в 1981 году.

Как писал News.ru ранее, ВМС Ирана и России проведут совместные учения в Индийском океане. Об этом заявил иранский контр-адмирал Хосейн Ханзади.