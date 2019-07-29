Украинского журналиста высмеяли за идею ввести войска в Россию

Интернет-пользователи высмеяли предложение экс-шеф-редактора журнала «Forbes Украина» и бывшего военнослужащего 95-й бригады ВСУ Максима Кухара срочно ввести войска в Россию для «поддержки демократии».

«Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары — нет», — написал Марат Зианнурров.

«Подтянуть надо срочно…бригаду санитаров к кому-то…» — отметила Vita Suslova.

«Спасибо за вечер юмора», — отметила Elen Polichenko.

«После него тускнеет даже «Квартал 95», — поддержал ее Denis Toskin.

«Маразм крепчал… Заблокируйте этого ненормального за разжигание ненависти двух стран», — призвал Алексей Матвеев

«ВСУ — одна из самых трусливых армий на планете, способная только сбивать гражданские самолеты», — считает Aigars Gudmans.

«Это не журналист лощенный, а фашист и бандеровец», — подчеркнула пользователь @ysh6z.

«Окончательно Forbes из доверия вышел, если у них такие кадры, пусть даже с приставкой «экс». Ему обзоры сельских бань делать не доверишь», — подчеркнул lizander_57.

«Как в анекдоте. Украине, чтобы войти в состав России, надо объявить России войну и сразу сдаться», — отметил Jordan Spence.

Напомним, Кухар призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России».

Бывший шеф-редактор «Forbes Украина» не впервые фантазирует на тему обострения отношений России и Украины. Ранее он подробно описывал, каким может быть «вторжение» России на Украину.