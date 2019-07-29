Интернет-пользователи высмеяли предложение экс-шеф-редактора журнала «Forbes Украина» и бывшего военнослужащего 95-й бригады ВСУ Максима Кухара срочно ввести войска в Россию для «поддержки демократии».
«Каждая кухарка должна уметь управлять государством. Кухары — нет», — написал Марат Зианнурров.
«Подтянуть надо срочно…бригаду санитаров к кому-то…» — отметила Vita Suslova.
«Спасибо за вечер юмора», — отметила Elen Polichenko.
«После него тускнеет даже «Квартал 95», — поддержал ее Denis Toskin.
«Маразм крепчал… Заблокируйте этого ненормального за разжигание ненависти двух стран», — призвал Алексей Матвеев.
«ВСУ — одна из самых трусливых армий на планете, способная только сбивать гражданские самолеты», — считает Aigars Gudmans.
«Это не журналист лощенный, а фашист и бандеровец», — подчеркнула пользователь @ysh6z.
«Опять Минздрав Украины не закупил галоперидол», — предположил Константин Попов.
«Окончательно Forbes из доверия вышел, если у них такие кадры, пусть даже с приставкой «экс». Ему обзоры сельских бань делать не доверишь», — подчеркнул lizander_57.
«Как в анекдоте. Украине, чтобы войти в состав России, надо объявить России войну и сразу сдаться», — отметил Jordan Spence.
Напомним, Кухар призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России».
Бывший шеф-редактор «Forbes Украина» не впервые фантазирует на тему обострения отношений России и Украины. Ранее он подробно описывал, каким может быть «вторжение» России на Украину.
Кроме того, Кухар отметился призывом нарушать несуществующую австрийско-украинскую границу, чтобы таким образом отомстить Австрии за приглашение российского лидера Владимира Путина на свадьбу главы МИД страны Карин Кнайсль.