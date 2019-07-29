Российской армии облегчили переброску военной техники за рубеж

С 29 июля 2019 года для международных перевозок оружия и военной техники ФСБ и Вооруженным силам РФ больше не потребуется специальных разрешений. Переброску можно провести на основании воинского пропуска.

Вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения“.

Новшества учли специфику доставки грузов транспортом Вооруженных сил и органов федеральной службы безопасности, а законодательство РФ, касающееся автомобильных перевозок за рубежом отечественными компаниями, теперь приведено в соответствии с международными обязательствами.

Так, водителю наряду с удостоверением российского перевозчика необходимо иметь карточку допуска транспортного средства к осуществлению международных автомобильных перевозок. Дополнительные документы не понадобятся только военным и спецслужбам.