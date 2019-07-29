С 29 июля 2019 года для международных перевозок оружия и военной техники ФСБ и Вооруженным силам РФ больше не потребуется специальных разрешений. Переброску можно провести на основании воинского пропуска.
Вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 18 июля 2019 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения“.
Новшества учли специфику доставки грузов транспортом Вооруженных сил и органов федеральной службы безопасности, а законодательство РФ, касающееся автомобильных перевозок за рубежом отечественными компаниями, теперь приведено в соответствии с международными обязательствами.
Так, водителю наряду с удостоверением российского перевозчика необходимо иметь карточку допуска транспортного средства к осуществлению международных автомобильных перевозок. Дополнительные документы не понадобятся только военным и спецслужбам.
Кроме того, Минтрансу РФ поручено разработать порядок проверки массы, габаритов, нагрузки на оси транспортного средства при осуществлении госконтроля за международными автоперевозками в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.