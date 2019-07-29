День ВМФ завершился салютом

Петербурге и Кронштадте в День военно-морского флота прошел главный парад ВМФ. Сотни тысяч местных жителей и туристов собрались на набережных Невы. В конце дня небо Петербурга озарилось залпами артиллерийских орудий и фейерверками.

Расчеты из офицеров и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, военнослужащих Западного военного округа в течение 10 минут производили салют батареей из 12 орудий и 12 фейерверочных установок.

Всего в главном военно-морском параде приняли участие 43 корабля, более 4 тысяч военнослужащих и 41 воздушное судно. Парад принимал Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин

Парады в честь Дня ВМФ также прошли во многих городах страны — в Севастополе, Североморске, Калининграде и Астрахани, на российской базе в сирийском Тартусе.