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День ВМФ завершился салютом 

Вести.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге и Кронштадте в День военно-морского флота прошел главный парад ВМФ. Сотни тысяч местных жителей и туристов собрались на набережных Невы. В конце дня небо Петербурга озарилось залпами артиллерийских орудий и фейерверками.
Расчеты из офицеров и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, военнослужащих Западного военного округа в течение 10 минут производили салют батареей из 12 орудий и 12 фейерверочных установок.
Всего в главном военно-морском параде приняли участие 43 корабля, более 4 тысяч военнослужащих и 41 воздушное судно. Парад принимал Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.
Парады в честь Дня ВМФ также прошли во многих городах страны — в Севастополе, Североморске, Калининграде и Астрахани, на российской базе в сирийском Тартусе.
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Войска , Общество , Владимир Путин , Кронштадт , Санкт-Петербург
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