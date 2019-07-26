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В Краснодарское авиаучилище набрали военных летчиц 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТРК "Звезда"
После всех испытаний на вступительных экзаменах из 49 человек остались всего 15 девушек.
В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова прошла церемония зачисления девушек.
Абитуриентки долгие месяцы упорно готовились, чтобы поступить на эту традиционно мужскую военную специальность. Большая часть отсеялась еще на первом этапе комиссии, некоторые поступали повторно. Девушкам, успешно прошедшим все конкурсные испытания, вручили курсантские погоны.
«Сегодня у нас поистине праздничный день. Мы добрались наконец-то с девчонками абитуриентками на финишную прямую. Как никогда в этом году был действительно большой конкурс — более четырех девчонок на место», — рассказал начальник Краснодарского военного высшего авиационного училища летчиков, генерал-майор Сергей Румянцев.
Третий год подряд училище вместе с юношами набирает девушек. После всех испытаний на вступительных экзаменах из 49 человек остались всего 15 девушек. Их распределят по пяти специальностям — летчик-истребитель, фронтовая бомбардировочная и штурмовая авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, морская ракетоносная и противолодочная авиация.
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Войска , Сергей Румянцев
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