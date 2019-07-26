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Киеву предложили «хорватский сценарий» для захвата Донбасса 

News.ru + ещё 4 55 минут назад
Фото: Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил свой вариант по разрешению ситуации в Донбассе.
По его мнению, для «освобождения» юго-востока Украины Киеву следует пойти по так называемому «хорватскому сценарию». Дипломат пояснил, что на территорию ДНР и ЛНР необходимо ввести иностранных военнослужащих для разоружения Народной милиции.
Если Киев решится на такие меры, то навсегда решит вопрос выборов на территории Донбасса и добьётся вывода «незаконных вооруженных формирований». Такое мнение Левченко высказал в эфире YouTube-канала политолога Юрия Романенко.
Ранее News.ru писал о том, что заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал условие, при котором Россия будет вынуждена признать независимость самопровозглашённых республик Донбасса. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский ни в коем случае не должен после выборов в Верховную раду отказываться от выполнения Минских соглашений.
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Комментарии
Войска , Конфликты , Украина , Юрий Романенко , Владимир Жарихин , Александр Левченко , Владимир Зеленский , Институт стран СНГ , Верховная Рада , Босния и Герцеговина , Хорватия
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