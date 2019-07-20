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Саудовская Аравия разместит в стране войска США 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
Король Саудовской Аравии одобрил размещение в стране американских войск. Об этом сообщает Reuters.
Источник агентства рассказал, что США планируют отправить в королевство около 500 военнослужащих. Размещение войск должно усилить безопасность в регионе и укрепить сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом. Также на принятие этого решения повлияло обострение отношений между США и Ираном.
После положительного решения со стороны Саудовской Аравии исполняющий обязанности министра обороны США Ричард Спенсер одобрил размещение войск в стране, передает ТАСС.
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Войска , Армия , Ричард Спенсер , ИТАР-ТАСС , Саудовская Аравия , США
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