Учебный корабль «Перекоп» вышел в Средиземное море

За время перехода через Атлантику экипаж корабля совершенствовал морскую выучку, провел ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла.

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.

За время перехода через Атлантику экипаж корабля совершенствовал морскую выучку, провел ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла.

Учебный корабль «Перекоп» вышел из Кронштадта 5 июля. Маршрут его похода проходит через Балтийское и Северное моря, пролив Ла-Манш и Атлантический океан, Средиземное море, черноморские проливы и Чёрное море, где корабль совершит деловой заход в порт Севастополь.

Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России.

Всего на борту «Перекопа» находится более двухсот курсантов, а также офицеры и преподаватели военных вузов. Руководит практикой начальник филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им. Кузнецова г. Калининград контр-адмирал Вячеслав Сытник.