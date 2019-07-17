Литовский министр призвал США разместить в Прибалтике войска ПВО

Усиление размещённых в Латвии , Литве и Эстонии батальонов НАТО серьёзно снизит шансы на возникновение вооруженного конфликта с Россией, отметил Кароблис в интервью Defense News.

США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится прощупать НАТО в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трёх прибалтийских государствах на постоянной основе, — цитирует издание литовского министра.

Ранее News.ru сообщал, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе. Из-за своего географического положения ключевую роль в них будет играть Германия. Поэтому немецкое правительство должно максимально быстро привести бундесвер в боевую готовность, чтобы предотвратить «неожиданный удар», подкреплённый ядерной угрозой. Об этом говорится в статье газеты Die Welt.