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Турция приготовилась к вторжению в Сирию 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Турции разобрали кусок ограждения на границе с Сирией. Об этом сообщает Al Masdar News.
По словам активистов от оппозиции, минувшей ночью турецкие силы полностью убрали пограничные заграждения к северу от сирийского приграничного города Тель-Абьяд в провинции Ракка. Как отмечается, подобные действия турецкой стороны последовали примерно через неделю после того, как СМИ сообщили о новой готовящейся операции Анкары к востоку от Евфрата.
В последние дни накалилась обстановка между турецкими силами и курдами, контролирующими северо-восточные территории Сирии. Так, 15 июля произошли массовые обстрелы позиций бойцов «Отрядов народной самообороны» (YPG, вооруженное крыло курдской партии «Демократический союз») в районе города Телль-Рифат в провинции Алеппо. Также сообщалось о стягивании курдами сил к сирийско-турецкой границе в провинции Хасеке.
Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.
В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.
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Войска , Армия , Конфликты , Реджеп Эрдоган , Партия демократического союза , Анкара , Ракка , Сирия , Турция
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