Турция приготовилась к вторжению в Сирию

Вооруженные силы Турции разобрали кусок ограждения на границе с Сирией . Об этом сообщает Al Masdar News.

По словам активистов от оппозиции, минувшей ночью турецкие силы полностью убрали пограничные заграждения к северу от сирийского приграничного города Тель-Абьяд в провинции Ракка . Как отмечается, подобные действия турецкой стороны последовали примерно через неделю после того, как СМИ сообщили о новой готовящейся операции Анкары к востоку от Евфрата.

В последние дни накалилась обстановка между турецкими силами и курдами, контролирующими северо-восточные территории Сирии. Так, 15 июля произошли массовые обстрелы позиций бойцов «Отрядов народной самообороны» (YPG, вооруженное крыло курдской партии «Демократический союз» ) в районе города Телль-Рифат в провинции Алеппо. Также сообщалось о стягивании курдами сил к сирийско-турецкой границе в провинции Хасеке.

Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.

В начале 2018 года Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. В результате район был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями.