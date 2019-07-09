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ЛНР: украинский военный расстрелял свою подчиненную в Донбассе 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина десять месяцев передавала военнослужащим ЛНР личные данные офицеров и контрактников ВСУ, которые были отражены в их личных делах.
Начальник отделения кадров одной из частей ВСУ в Донбассе выстрелил в свою подчиненную, узнав о шпионаже с ее стороны в пользу ЛНР. Об этом заявил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
«В 54-й бригаде ВСУ сотрудниками СБУ был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения», — говорится в сообщении на сайте Луганского информационного центра.
Отмечается, что сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина десять месяцев передавала военнослужащим ЛНР личные данные офицеров и контрактников соединения, которые были отражены в их личных делах.
Начальник отдела кадров, раскрыв шпионаж, выстрелил из табельного оружия в живот женщины. После этого военнослужащую доставили в госпиталь.
В ЛНР уже отмечали, что морально-психологическое состояние бойцов ВСУ ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают разборки, находясь в алкогольном опьянении, участились случаи дезертирства и самоубийств.
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Комментарии13
Войска , Армия , Видео , Происшествия , Иван Филипоненко , Министерство обороны , СБУ
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