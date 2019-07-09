ЛНР: украинский военный расстрелял свою подчиненную в Донбассе

Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина десять месяцев передавала военнослужащим ЛНР личные данные офицеров и контрактников ВСУ, которые были отражены в их личных делах.

Начальник отделения кадров одной из частей ВСУ в Донбассе выстрелил в свою подчиненную, узнав о шпионаже с ее стороны в пользу ЛНР. Об этом заявил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко

«В 54-й бригаде ВСУ сотрудниками СБУ был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения», — говорится в сообщении на сайте Луганского информационного центра.

Отмечается, что сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина десять месяцев передавала военнослужащим ЛНР личные данные офицеров и контрактников соединения, которые были отражены в их личных делах.

Начальник отдела кадров, раскрыв шпионаж, выстрелил из табельного оружия в живот женщины. После этого военнослужащую доставили в госпиталь.

В ЛНР уже отмечали, что морально-психологическое состояние бойцов ВСУ ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают разборки, находясь в алкогольном опьянении, участились случаи дезертирства и самоубийств.