The National Interest (США): российский «Анчар» — самая быстрая подводная лодка. И единственная

The National Interest (США) . Однако в лодках этого проекта были применены новаторские технологии, использовавшиеся позже в других субмаринах с титановым корпусом. «Анчар» был способен осуществлять перехват авианосных соединений, наносить по ним удар крылатыми ракетами из подводного положения, а потом «уносить ноги». Расходы на строительство титановой субмарины были значительными, и поэтому был построен всего один корабль такого класса, пишет. Однако в лодках этого проекта были применены новаторские технологии, использовавшиеся позже в других субмаринах с титановым корпусом.

Скорость в подводной войне — это зачастую не только плюс. Даже очень тихие субмарины начинают шуметь, прорываясь сквозь морские глубины на максимальных скоростях, составляющих 20-30 узлов. А поскольку главная задача в подводной войне заключается в обнаружении ничего не подозревающего противника и в уничтожении его торпедами, оставаясь при этом незаметным, многие подлодки продвигаются едва ли не цыпочках, чтобы свести шум к минимуму.

Но скорость также позволяет осуществлять более агрессивные маневры против боеготового противника и приближающихся торпед, а также сближаться и отрываться от него в зависимости от обстановки. Иногда скорость нужна просто для того, чтобы субмарина пришла в нужный район для вступления в бой с быстроходным противником.

Таков был замысел при создании советской подводной лодки «Анчар» проекта 661, строительство которой началось в 1959 году: высокоскоростная субмарина, способная осуществлять перехват американских авианосных соединений, идущих со скоростью 33 узла, наносить по ним удар крылатыми ракетами большой дальности из подводного положения, а потом уносить ноги.

Лодку проекта 661 разрабатывали параллельно другой высокоскоростной субмарине проекта 705. Это была ударная торпедная подводная лодка, получившая название «Лира». Две лодки во многом отличались друг от друга, но их общей особенностью был корпус из легкого титанового сплава вместо стали, что снижало вес и увеличивало скорость.

Американские инженеры включали титановые комплектующие в самолеты, такие как сверхскоростной SR-71 «Блэкберд», но о титановом корпусе для субмарины они даже не задумывались, потому что сварочные работы по такому корпусу можно было проводить только в бескислородной среде. Советских же инженеров это не остановило, потому что на предприятиях военной промышленности были рабочие, которые, надев герметичные костюмы, сваривали для прочного корпуса 661-го проекта титановые плиты 60-миллиметровой толщины в аргоновой среде, делая это в цехе №42 в Северодвинске.

Стоила такая лодка дорого — два миллиарда рублей (это были советские рубли), за что ее прозвали «Золотой рыбкой». Многие титановые плиты впоследствии потрескались из-за производственных дефектов (в первую очередь, в балластных цистернах), из-за чего некоторые детали пришлось переделывать, а это потребовало много времени и денег.

В отличие от небольшой и элегантной «Лиры» с ее крошечным экипажем в 15-32 человека, лодка проекта 661 имела крупный, но довольно традиционный двойной корпус водоизмещением 7 000 тонн в подводном положении. Длина субмарины 107 метров, а экипаж 82 офицера и матроса. Скоростные преимущества лодки объясняются тем, что на ней были установлены два атомных реактора водо-водяного типа ВМ-5м, каждый из которых вырабатывал 177 мегаватт электричества для вращения двух параллельных гребных валов.

У лодки К-222 «Анчар» было четыре торпедных аппарата с 12 торпедами для самообороны. Главным вооружением субмарины стали 10 семиметровых крылатых ракет П-70 «Аметист», которые устанавливались в наклонных пусковых трубах по борту в носовой части. Это были первые крылатые ракеты для пуска из подводного положения.

Тактический замысел проекта 661 был прост. Лодка должна была на максимальной скорости приблизиться к месту нахождения авианосного ударного соединения противника. Обнаружив добычу при помощи мощной гидроакустической установки МГК3 «Рубин», сонар передавал данные для прицеливания на торпедные и ракетные системы «Анчара».

Затем лодка поднималась на 30 метров от поверхности и осуществляла пуск всех своих 3,85-тонных ракет двумя залпами по пять в каждом с паузой в три минуты. Делалось это на очень небольшом удалении от цели, составлявшем всего 40 миль. Ракеты «Аметист» выводились на поверхность двигателями первой ступени, после чего у них выдвигались крылья, а второй твердотопливный двигатель направлял их в небо.

Набрав высоту 60 метров, ракета включала третий двигатель и летела на дозвуковой скорости в направлении района цели, используя инерциальную систему наведения. На конечном участке ракета включала активную РЛС и наводилась на самую крупную ближайшую цель. Когда ракета поражала цель, лодка на максимальной скорости отправлялась на базу, чтобы загрузить новую порцию ракет.

Многочисленные новые технологии, примененные на «Анчаре», привели к нескольким фальстартам проекта в 1962 и 1963 годах. Наконец, в 1965 году лодку проекта 661 заложили, а в 1969 году приняли в состав флота. На начальных ходовых испытаниях на 80 процентах мощности реактора «Анчар» развил впечатляющую скорость 42 узла, в то время как в проектной документации было указано 38. Американские субмарины того времени типа «Трешер» развивали максимальную скорость 28 узлов. Но во время этих испытаний оторвались обтекатели эксплуатационных люков, аварийные сигнальные буи и водозаборники.

30 декабря капитан 1 ранга Голубков вывел лодку К-162 в море на испытания, чтобы проверить прочность титанового корпуса. Отключив аварийную защиту турбин, экипаж установил мировой рекорд скорости 44,7 узла на глубине 100 метров при мощности реакторов 97 процентов.

Этот рекорд повторили во время вторых испытаний 30 марта 1971 года при мощности реакторов 100 процентов. Правда, экипажу пришлось отказаться от третьего галса, поскольку турбины начали выходить из-под контроля. Той осенью подводная лодка совершила дальний учебный поход в Атлантику, преследуя ударный авианосец США. За 81 день похода она всплыла всего один раз.

Но впечатляющая скорость проекта 661 была чревата серьезным недостатком. На максимальной скорости появлялся невыносимый для экипажа шум в 100 децибел. Писатель Норман Полар (Norman Polmar) в своей книге «Подводные лодки холодной войны» (Cold War Submarines) приводит воспоминания советского моряка:

«На скорости более 35 узлов возникал рев как у реактивного самолета. На центральном посту слышали не только рев самолета, но и грохот тепловозного двигателя».

Было очевидно, что этот шум заметит любой акустик противника. Кроме того, на максимальной скорости на лодке могли возникнуть повреждения.

Расходы на строительство «Золотой рыбки» были значительными, и поэтому была построена всего одна субмарина этого класса. Однако в лодках этого проекта были впервые применены новаторские технологии, которые использовались позже в других субмаринах с титановым корпусом. Благодаря этому появились замечательные охотники за подводными лодками проекта «Лира», «Барракуда» и глубоководная экспериментальная лодка «Комсомолец».

Высокоскоростная подводная лодка К-222 прослужила на Северном флоте еще 14 лет, пережив аварию реактора в 1980 году, причиной которой стал гаечный ключ, упавший в механизмы во время загрузки топлива. Эту титановую лодку списали в декабре 1984 года, оставив на пирсе в Северодвинске. Там она простояла 24 года, после чего ее в 2015 году утилизировали.