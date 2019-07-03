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Шойгу рассказал, как моряки-подводники спасли гражданского 

РИА Новости + ещё 31 3 часа назад
Из охваченного огнем отсека глубоководного аппарата в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске.
"После этого моряки-подводники задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара, а сами до конца боролись за живучесть корабля", — отметил глава Минобороны.
Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
Министр сообщил, что на борту корабля были семь капитанов первого ранга, три капитана второго ранга и два Героя России. Все они погибли. Шойгу добавил, что всех погибших офицеров представят к государственным наградам.
Глава Минобороны рассказал, что это были уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли.
Ранее в ведомстве заявили, что не могут обнародовать подробную информацию о случившемся, так как она относится к категории гостайны.

Трагедия на глубоководном аппарате

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул первого июля, об этом стало известно на следующий день. Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.
Моряки погибли от отравления продуктами горения. В Минобороны добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
Соболезнования родным и близким погибших выразили президент Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики.
В Кремле заявили, что решение об объявлении федерального траура пока не принималось. Вопрос о трауре в регионе пресс-секретарь президента переадресовал местным властям.
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Комментарии5
Войска , Армия , Пожары , Сергей Шойгу , Дмитрий Медведев , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Министерство обороны , Госдума , Совет Федерации , Североморск
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