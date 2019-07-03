Washington Examiner (США): почему все подводники будут скорбеть о русских моряках

Washington Examiner (США) . Комментируя гибель членов экипажа сверхмалой российской атомной подводной лодки в Баренцевом море, автор отдает должное их опасному и героическому труду. Жизнь подводников всегда связана с риском для жизни, поэтому подводники всего мира, будь они противниками или друзьями, будут оплакивать российских моряков, говорится в статье

Все военные подводники будут оплакивать 14 русских моряков, которые погибли в понедельник. Работавшие неподалеку от цитадели российского Северного флота — Мурманска — подводники погибли от отравления токсичным дымом.

Мировое сообщество подводников особенное. Это морская элита, состоящая из высокопрофессиональных матросов и отважных командиров, и все подводники знают, насколько они уязвимы. Поскольку они действуют в океанских глубинах, риск смерти постоянно у них перед глазами. Если откажет техника — у всех большие проблемы. Если лодка с чем-то столкнется, повредив корпус, и начнется пожар, — у всех большая проблема. Если тебя обнаружит противник — задача не будет выполнена, а жизнь экипажа окажется в опасности.

Таким образом, риск — это главное в большой подводной игре.

Это можно с полной уверенностью сказать о российской подводной лодке, с которой произошла катастрофа. Этот российский экипаж, как и экипажи других субмарин типа американской лодки «Джимми Картер», выполнял задачи по подключению к электронным кабелям и по нарушению их работы, а также по сбору важной разведывательной информации, для чего ему приходилось подбираться очень близко к укреплениям противника. Это элита из элит.

Американцы должны гордиться своими подводниками.

Как отмечают в своей книге «Жмурки» (Blind Man's Bluff) об истории американского военно-морского шпионажа Шерри Сонтаг (Sherry Sontag), Кристофер Дрю (Christopher Drew) и Аннет Лоуренс Дрю (Annette Lawrence Drew), американские подводники идут на огромный риск, чтобы принести своей стране выдающиеся победы. Свою работу они ведут постоянно, будь это ведение разведки, охота за вражескими кораблями или боевое дежурство в ожидании ядерного апокалипсиса.

Неотъемлемой частью этой игры является риск из-за огромной нагрузки (буквальной и фигуральной), очень трудной боевой работы и сложного оборудования. Каждый подводник знает, что покидая базу, он может не вернуться домой. Он знает, что его тело может навечно остаться на морском дней вдалеке от родных и близких.

Поэтому между всеми подводниками, как друзьями, так и противниками, существует особая связь. И они будут скорбеть об этих 14 россиянах.