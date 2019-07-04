Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным назвал причину происшествия на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Стенограмма их беседы опубликована на сайте Кремля. «Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — сказал глава Минобороны. Он также отметил, что ремонт подлодки возможен, а ядерная энергетическая установка на аппарате полностью изолирована и безлюдна. По его словам, экипаж выполнил все необходимые мероприятия по защите установки, и сейчас она находится полностью в работоспособном состоянии. «Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата», — подчеркнул он. Также Шойгу добавил, что налажена индивидуальная работа с каждой семьей погибших моряков. Путин поручил главе Минобороны представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам.
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Фото: РИА Новости Крым
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