Минобороны опровергло взрыв газа на глубоководном аппарате

Взрыва газа на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков, не было. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия якобы уведомила норвежское агентство по ядерной опасности о «взрыве газа на подводном аппарате».

"Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", — заявили в Минобороны

Там вновь добавили, что самоотверженность команды позволила ликвидировать очаг возгорания. Тем не менее 14 человек погибли из-за отравления продуктами горения.