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Минобороны опровергло взрыв газа на глубоководном аппарате 

Российская Газета + ещё 54 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Взрыва газа на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков, не было. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия якобы уведомила норвежское агентство по ядерной опасности о «взрыве газа на подводном аппарате».
"Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", — заявили в Минобороны.
Там вновь добавили, что самоотверженность команды позволила ликвидировать очаг возгорания. Тем не менее 14 человек погибли из-за отравления продуктами горения.
Как ранее отметил президент Владимир Путин, погибли семь капитанов первого ранга и двое Героев России. Глава государства назвал трагедию в Баренцевом море «большой потерей для флота и вообще для армии».
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Войска , Армия , Пожары , Владимир Путин , Министерство обороны
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