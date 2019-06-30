Подводные крылья Крыма. Россия возродила и модернизировала разработки советского военпрома

С 1 июля из Севастополя Евпаторию начинают курсировать суда на подводных крыльях, которые в старые советские времена мы привыкли называть «Ракетами» и «Кометами».

Популярность их была невероятна — это скоростной, приятный и доступный вид морского и речного транспорта. В девяностые огромный флот этих судов был утерян, несмотря на весь свой немалый социальный и логистический потенциал.

С возвращением Крыма Россия начала программу по возрождению этого нестандартного транспортного сообщения. В минувшем году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев лично открыл первую линию обновленного проекта: «Комета» на подводных крыльях начала курсировать между Севастополем и Ялтой — двумя самыми популярными у туристов городами Крыма. К сожалению, пока что осуществляется только два рейса в день. Но были времена, когда по морским и речным «кометам», «ракетам» и «метеорам» мы были впереди планеты всей.

Родина «крылатых» судов

Российская Федерация — практически первая страна в мире, которая не только начала строить суда на подводных крыльях, но и приспособила их как для военных, научных или спасательных целей, так и для массовой перевозки пассажиров. В стране с таким количеством рек, крупных озер и морей это было правильным решением.

Тем более что именно русский инженер-кораблестроитель Ростислав Алексеев придумал и сумел воплотить со своим КБ в жизнь современные схемы таких судов. В 1959 году они впервые вышли на речные, а затем и морские просторы. Сам Алексеев был еще и конструктором военных судов на воздушной подушке, поэтому он был настолько засекречен, что его не разрешали фотографировать и снимать в документальном кино. Только недавно на экраны вышел фильм о нем и его детище «Ракете», снятый в далекие 60-е.

Примечательно, что за штурвалом стоит Герой СССР, бывший летчик Михаил Девятаев , знаменитый тем, что, будучи в плену, сумел угнать у немцев новейший бомбардировщик и благополучно добраться до своих. После войны он сменил небо на воду, стал капитаном. Конечно, киношникам хотелось показать, кто именно водит такие суперсовременные суда.

Италия, Франция, Великобритания, Голландия, В Советском Союзе было построено более тысячи судов на воздушных подушках разных типов — «Ракеты», «Метеоры», «Кометы», «Буревестники» и «Олимпии». Около ста пятидесяти из них пошли на экспорт. США Греция охотно покупали эти скоростные, привлекательные внешне, эффективные в туристическом бизнесе корабли.

Сделано в Крыму

Более 80 процентов всех советских судов на воздушной подушке были построены в Крыму, на судостроительном заводе «Море» Феодосии . На предприятии утверждают, что и в мировых масштабах доля их производства этого типа транспортных средств самая заметная — до 40 процентов.

Феодосийцы строили для военных флотов СССР знаменитые десантные корабли на воздушной подушке. Они и сегодня востребованы. А для гражданки — «Ракеты». Увы, в девяностые украинские суперменеджеры угробили завод, как, впрочем, и все кораблестроение, доставшееся им в наследство от Союза. Судьба одного лишь ракетного крейсера «Москва» чего стоит — будучи построен на 95 процентов, боевой корабль тихо гниет у причальной стенки мертвого судостроительного завода в Николаеве.

Коллектив «Моря» сократился за годы украинской власти в десятки раз, многие технологические связи канули в небытие. «Укрречфлоту» достались все «Ракеты» Крыма, но с 1996 года транспортная компания полностью обескрылена. Пассажирский флот передали в Фонд Госимущества, а тот распродал все крымские суда на подводных крыльях греческим, китайским, вьетнамским, голландским коммерсантам. Вовсю бегают они на курортах Турции. И все-таки в Феодосии еще есть инженеры, конструкторы, техники, высококвалифицированные рабочие, способные возродить былую славу завода, производство скоростных судов.

Такие серии судов, как «Восход-2М», заводчане способны строить при соответствующих финансовых вливаниях и реконструкции производства до десятка в год. Можно говорить и о ежегодной постройке четырех мощных морских судов на подводных крыльях «Олимпия». Они могут перевозить 250 человек на расстояние до 300 морских миль. То есть легко можно было бы вернуть в строй пассажирские линии, скажем, «Ялта —Новороссийск» или «Анапа —Феодосия». Не забудем о том, что одной из самых популярных «Ракет» была та, что ходила из Ростова в Керчь. Билеты на нее брали с боем. Ведь всего за 12 часов из столицы Донского края можно было с комфортом переместиться в Крым. И хотя нынче Крымский мост логистику в этом регионе упростил, но с точки зрения массовости пассажиропотока скоростные суда остаются привлекательным видом транспорта.

Слово президента

Вопрос о возрождении транспортного сообщения на скоростных судах в Крыму и на Кавказе президент РФ Владимир Путин поднимал несколько раз сразу же после возвращения Крыма домой. Заводы полуострова все еще собирают в прежнее состояние. Поэтому для начала решили сделать следующее. На судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область) строят корпуса судов на подводных крыльях «Комета» (со всей «начинкой») и отправляют на окончательную сборку в Севастопольский морской завод. Другие крымские заводы пока готовятся к подобным операциям, восстанавливая свой потенциал после двух десятков лет украинской разрухи.

Проект, что называется, на контроле у главы государства. Владимир Путин еще в апреле позапрошлого года побывал на "Вымпеле", посмотрел на строящиеся «Кометы». При этом президент заметил, что еще несколько судостроительных компаний в разных регионах России предлагают подобные проекты.

"У Министерства транспорта и Министерства промышленности есть возможность провести квазиконкурсные или конкурсные процедуры и выбрать наилучшее предложение. Но само по себе предложение мне очень нравится", — сказал тогда президент, отметив, что план может быть реализован при определенной поддержке со стороны государства в виде льгот по лизингу.

Сегодня и вчера

С прошлого года, как мы уже сказали, «Кометы» пошли по маршруту «Севастополь —Ялта», через пару дней они соединят скоростным морским сообщением город русской военно-морской славы с Евпаторией. Каково оно, путешествие на «Комете» сегодня? Чем отличается от того, что было в советские времена? Об этом мы спросили одного из пассажиров рейса «Севастополь — Ялта —Севастополь» Дмитрия Цветкова

— Путешествовать на «Комете» очень приятно. Ход плавный, быстрый, постоянно не покидает ощущение мощи судна. Внутри комфортно, кондиционеры работают прилично. Но не хватает все-таки некой открытости, которая была раньше. Например, здесь нет специальной палубы или помещения для курящих на корме и прогулочной палубы в середине судна, как на советских аналогах. На былых «Ракетах» я ездил много, когда жил в Одессе. Из нее к родне в Очаков (Николаевская область. — Авт.) можно было за три рубля добраться либо на автобусе, либо на самолете, либо на «Ракете». Я часто выбирал море — свежий воздух, скорость, красота! Сегодня поездку на «Комете» можно рассматривать пока скорее как вариант для туристов, все-таки билет в одну сторону стоит самый дешевый 500 рублей. Было бы замечательно, если бы «Комета» была конкурентом автобусу по времени. Возможно, это будет сделано в будущем. Хотелось бы, чтобы таких судов в Крыму было много, на всех направлениях. Если не для массовых перевозок, то для туризма они могут быть очень полезны.

К сказанному Дмитрием заметим только, что, на наш взгляд, программа возрождения «крылатого» флота — в самом начале. Сложные экономические и политические условия, в которых России и Крыму приходится это делать, тоже накладывают свой отпечаток на реалии нашей жизни. Но главное, что у кораблестроителей страны есть желание работать в этом направлении, а судя по словам Владимира Путина, и конкуренция среди них уже наметилась.

Тенденция к росту скоростного морского флота в Крыму не может не радовать. Полуостров сегодня напоминает строящийся, поднимающийся из руин огромный завод. Цеха и службы возводятся, восстанавливаются в порядке важности, но при этом руководство и «завода», и «министерства» старается не забывать обо всех сторонах жизни своего «трудового коллектива.

И да, мы еще будем ездить на крымских „Кометах“ и в Мариуполь, и в Ростов, и в Одессу, и на Кавказ. Комфортно, с ветерком, позабыв передряги минувших дней.