Американский десантный корабль зашел в порт Одессы 

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze-2019, сообщает в субботу местное издание "Думская.net".
Ранее государственная пограничная служба Украины сообщила, что украино-американские учения Sea Breeze-2019 начнутся 1 июля, они будут проходить на море, суше, воздухе и под водой.
"Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma за ночь пересек Черное море и сегодня утром зашел в порт Одесса", — говорится в сообщении.
Издание также сообщает, что корабль доставил на Украину подразделение морских пехотинцев, которые примут участие в учениях.
В ближайшее время в порт зайдет еще один корабль ВМС США — ракетный эсминец USS Carney.
Верховная рада Украины ранее одобрила решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учений Riverine-2019, многонациональных учений "Кленовая арка-2019" и украинского-британских учений Warrior Watcher-2019.