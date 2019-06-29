Американский десантный корабль зашел в порт Одессы

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze-2019, сообщает в субботу местное издание "Думская.net".

Ранее государственная пограничная служба Украины сообщила, что украино-американские учения Sea Breeze-2019 начнутся 1 июля, они будут проходить на море, суше, воздухе и под водой.

"Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma за ночь пересек Черное море и сегодня утром зашел в порт Одесса", — говорится в сообщении.

Издание также сообщает, что корабль доставил на Украину подразделение морских пехотинцев, которые примут участие в учениях.

В ближайшее время в порт зайдет еще один корабль ВМС США — ракетный эсминец USS Carney.