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Тушенка останется в рационе российских военных 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Mir24.tv / Автор не известен
Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, передает «Интерфакс».
«Наша родная тушеночка никуда не уходила и не уйдет», — подчеркнул Булгаков.
По его словам, никто мясные, рыбные, мясорастительные консервы из норм довольствия военнослужащих не изымал. Продукт может исчезнуть только из наборов ИРП (индивидуальный рацион питания), которые содержат суточную норму еды на неделю. При этом Булгаков пояснил, что в полевых условиях тушенка — одна из главных составляющих рациона, так как возможности добыть свежего мяса или рыбы нет.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что тушенку перестанут поставлять в российскую армию.
Кстати, впервые тушенку для снабжения армии стал использовать Наполеон. В России первый консервный завод появился в 1870 году, а привычной пищей для российских солдат «мясо в банках» стало во времена Первой мировой войны. Емкость была рассчитана, чтобы соответствовать дневной порции одного солдата.
Ранее в российской армии ввели должность главного сержанта — первого помощника командира подразделения. От главных сержантов требуются лидерские качества и авторитет среди сослуживцев и офицеров. Ожидается, что нововведение будет способствовать укреплению воинской дисциплины и порядка в подразделениях.
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