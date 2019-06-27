Армия Таджикистана получит помощь от России

Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана на фоне угроз, исходящих от международных террористов в Афганистане . Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению секретаря Совбеза России Николая Патрушева, основные угрозы исходят из северных провинций Афганистана, где наблюдается активизация террористических формирований. Кроме того, боевики возвращаются из Сирии Ирака как на территорию Афганистана, так и в республики Средней Азии.

Особенное беспокойство силовиков вызывает устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе. С целью противодействия боевикам Россия готова запустить программу модернизации вооруженных сил Таджикистана.

Конкретные объемы помощи не уточняются.

Ранее сообщалось, что в период с 2014-го по 2019 год Москва потратила на вооруженные силы Таджикистана 122 миллиона долларов.

В Таджикистане находится 201-я российская военная база, которая сформирована в 2004 году на основе 201-й мотострелковой дивизии, находившейся на территории Таджикистана с советских времен. В настоящее время база является крупнейшим объектом военной инфраструктуры России, дислоцированным за рубежом. Она располагается в трех городах — Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе — и содержится по штатам мотострелковой дивизии. В общей сложности там служат 7,5 тысячи офицеров и солдат.