Армия Таджикистана получит помощь от России 

Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана на фоне угроз, исходящих от международных террористов в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению секретаря Совбеза России Николая Патрушева, основные угрозы исходят из северных провинций Афганистана, где наблюдается активизация террористических формирований. Кроме того, боевики возвращаются из Сирии и Ирака как на территорию Афганистана, так и в республики Средней Азии.
Особенное беспокойство силовиков вызывает устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе. С целью противодействия боевикам Россия готова запустить программу модернизации вооруженных сил Таджикистана.
Конкретные объемы помощи не уточняются.
Ранее сообщалось, что в период с 2014-го по 2019 год Москва потратила на вооруженные силы Таджикистана 122 миллиона долларов.
В Таджикистане находится 201-я российская военная база, которая сформирована в 2004 году на основе 201-й мотострелковой дивизии, находившейся на территории Таджикистана с советских времен. В настоящее время база является крупнейшим объектом военной инфраструктуры России, дислоцированным за рубежом. Она располагается в трех городах — Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе — и содержится по штатам мотострелковой дивизии. В общей сложности там служат 7,5 тысячи офицеров и солдат.