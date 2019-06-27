Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО приступили к выполнению задач в рамках проверки боевой готовности

Ракеты успешно уничтожили учебные цели, в дальнейшем боевые расчеты ОТРК «Искандер» выполнили оперативную смену позиционного района, для отработки очередных задач.

В рамках мероприятий внезапной проверки общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия , расчеты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер» приступили к выполнению задач.

Особенностью проверки ракетного соединения стала отработка сложнейшего элемента — одновременный учебный (электронный) пуск квазибаллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» и крылатой ракеты ОТРК «Искандер-К» для поражения условных высокозащищённых целей.

Ракеты успешно уничтожили учебные цели, в дальнейшем боевые расчеты ОТРК «Искандер» выполнили оперативную смену позиционного района, для отработки очередных задач.

В свою очередь специалистами РХБ защиты были проведены мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения.

Кроме того, военнослужащие в ходе контрольных занятий отразили нападение диверсионно-разведывательной группы, выполнили различные вводные, нормативы по основным предметам обучения боевой подготовки.