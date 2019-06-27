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Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО приступили к выполнению задач в рамках проверки боевой готовности 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракеты успешно уничтожили учебные цели, в дальнейшем боевые расчеты ОТРК «Искандер» выполнили оперативную смену позиционного района, для отработки очередных задач.
В рамках мероприятий внезапной проверки общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, расчеты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер» приступили к выполнению задач.
Особенностью проверки ракетного соединения стала отработка сложнейшего элемента — одновременный учебный (электронный) пуск квазибаллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» и крылатой ракеты ОТРК «Искандер-К» для поражения условных высокозащищённых целей.
Ракеты успешно уничтожили учебные цели, в дальнейшем боевые расчеты ОТРК «Искандер» выполнили оперативную смену позиционного района, для отработки очередных задач.
В свою очередь специалистами РХБ защиты были проведены мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения.
Кроме того, военнослужащие в ходе контрольных занятий отразили нападение диверсионно-разведывательной группы, выполнили различные вводные, нормативы по основным предметам обучения боевой подготовки.
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Войска , Армия , Оружие , Республика Бурятия
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