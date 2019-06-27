В российской армии прошли очередные учения

Внезапная проверка войск прошла еще в двух российских регионах. В Оренбургской области мотострелки отработали подготовку подразделений и техники к переброске в заданный район. Военные совершили марши из пунктов постоянной дислокации к железнодорожной станции, где провели погрузку на платформы более 30 танков Т-72Б3.

А в Бурятии боевые расчеты «Искандеров» выполнили крайне сложные маневры — одновременные стрельбы квазибаллистическими и крылатыми ракетами по высокозащищённым условным целям. После этого военнослужащие провели оперативную смену позиционного района, сообщает телеканал «Россия 24».