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В российской армии прошли очередные учения 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
Внезапная проверка войск прошла еще в двух российских регионах. В Оренбургской области мотострелки отработали подготовку подразделений и техники к переброске в заданный район. Военные совершили марши из пунктов постоянной дислокации к железнодорожной станции, где провели погрузку на платформы более 30 танков Т-72Б3.
А в Бурятии боевые расчеты «Искандеров» выполнили крайне сложные маневры — одновременные стрельбы квазибаллистическими и крылатыми ракетами по высокозащищённым условным целям. После этого военнослужащие провели оперативную смену позиционного района, сообщает телеканал «Россия 24».
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Войска , Армия , Оренбургская Область
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