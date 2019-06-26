Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Россия вывезла из Венесуэлы группу военно-технических специалистов, которые работали в республике последние три месяца. Об этом российское посольство в Каракасе сообщает в среду на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

В дипмиссии напомнили, что ранее в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве южноамериканская страна получила сложное оборудование российского производства, которое требует регулярного обслуживания и обучения персонала. Улетевшие домой россияне проводили в Венесуэле в основном плановые работы, которые продолжатся по заранее согласованному расписанию.

В посольстве подчеркнули, что речи о российском военном присутствии не идет, а поездки военных специалистов не приведут к дестабилизации ситуации в Венесуэле.

Накануне Reuters сообщил о появлении российского Ил-62 с бортовым номером RA-86496 в аэропорту Каракаса. Позднее стало известно, что Ил-62 прилетел в венесуэльскую столицу, чтобы вывези оттуда группу военно-технических специалистов, которые работали в республике по старым контрактам.