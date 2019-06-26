Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу 

Парламентская газета + ещё 5 1 час назад
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Россия вывезла из Венесуэлы группу военно-технических специалистов, которые работали в республике последние три месяца. Об этом российское посольство в Каракасе сообщает в среду на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
В дипмиссии напомнили, что ранее в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве южноамериканская страна получила сложное оборудование российского производства, которое требует регулярного обслуживания и обучения персонала. Улетевшие домой россияне проводили в Венесуэле в основном плановые работы, которые продолжатся по заранее согласованному расписанию.
В посольстве подчеркнули, что речи о российском военном присутствии не идет, а поездки военных специалистов не приведут к дестабилизации ситуации в Венесуэле.
Накануне Reuters сообщил о появлении российского Ил-62 с бортовым номером RA-86496 в аэропорту Каракаса. Позднее стало известно, что Ил-62 прилетел в венесуэльскую столицу, чтобы вывези оттуда группу военно-технических специалистов, которые работали в республике по старым контрактам.
Парламентская газета: последние новости
Поднятые по тревоге системы С-400 выдвинулись прикрывать гособъекты Россия представит уникальный танк — напечатанный на 3D-принтере Комитет Госдумы по обороне поддержал поправки в закон о военной ипотеке
Комментарии
Войска , Армия , Reuters , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таможню «поймали с поличным» на лишних тратах
Боевики атаковали Хмеймим93
Как выросли пенсии россиян после пересчета14
Финляндия отдала россиянку США24
Найдены затерянные озера со следами неизвестной жизни
Видео
04:02
Так не будет. Климкин ответил на ноту России
В мире Украина
04:54
Названа причина массовой гибели рыбы на Байкале
Экология Общество
00:48
В Венесуэле предотвратили убийство Мадуро
В мире
05:02
Делегация Украины покинула ПАСЕ
В мире Украина
03:42
Грузия нашла замену российским туристам
В мире СНГ
00:44
Стала известна новая должность Евкурова
Политика
05:16
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Политика
05:16
ПАСЕ вернула полномочия России
Политика
00:41
Российский дрон-камикадзе показали в действии
Армия Оружие
03:39
«Полная задница». Крымский мост предложили разобрать
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение