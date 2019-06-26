Китай посягнул на «морские» лавры России

Экспертные выводы о том, что Китай намерен обогнать Россию как морскую державу, находят косвенное подтверждение в последних реформах военных структур КНР. В настоящее время Пекин ведет трансформацию своей Народной вооруженной милиции, планируя, очевидно, превратить её в силу, которая будет способна оказывать более эффективную поддержку регулярной армии. Как обращают внимание исследователи, теперь на милиции лежит ответственность по обеспечению безопасности морских границ.

В Китае продолжается процесс переформатирования вооруженной милиции. Подразделения, которые отвечали за традиционные для этой структуры задачи — защиту границ, охрану лесного хозяйства и природных ресурсов, пожаротушение и гидроэнергетику, постепенно были переведены в другие национальные ведомства. Эксперты публикуют выводы, согласно которым процесс реформ вроде как уже завершился (продолжался всего с 2017 по 2018 годы), однако стал свидетельством серьезных намерений КНР в военной сфере. В обновленном виде вооруженная милиция стала фокусироваться на трех основных задачах — обеспечении внутренней безопасности, безопасности морских границ и поддержке Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае потенциального вооруженного конфликта. Оставшиеся в структуре народной милиции подразделения (если не считать береговой охраны) формально перешли под контроль мобильных сил и внутренней безопасности.

Впрочем, изменение структуры — не единственное, что было сделано для реформирования Народной вооруженной милиции. Если раньше ведомство управлялось Государственным советом и Министерством общественной безопасности, то теперь оно находится под непосредственным контролем Центрального военного совета Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом говорится в постановлении Центрального комитета КПК по корректировке системы руководства и командования Народной вооруженной милицией. Наблюдатели считают, что это вписывается в тенденцию по объединению военных сил Китая под одной зонтичной структурой. Формально бюджет милиции был оптимизирован, однако есть основания полагать, что реальные расходы на её содержание в американской валюте в 2010 году по-прежнему выше, чем десять лет назад. Если говорить о соотношении, то бюджет Народной вооруженной милиции — это примерно три четверти той годовой суммы, которая выделяется на обеспечение государственной безопасности. В исследовательской среде полагают, что теперь милиция лучше финансируется ради реализации новых целей.

Наряду с финансовыми возможностями Народной вооруженной милиции расширяется и её технологический инструментарий. Сообщается, что её подразделения стали обеспечивать беспилотными летательными аппаратами. Следовательно, это говорит о том, что у ведомства появились возможности по выполнению чрезвычайных задач — как на море, так и на суше. Некоторые подразделения милиции до сих пор проходят подготовку по использованию дронов. В распоряжении Народной вооруженной милиции также находится тяжелое вооружение. После того, как в начале этого года под контроль ведомства перешла береговая охрана, эксперты выдвинули предположения, что у Народной вооруженной милиции теперь может быть больше военных кораблей.

Все эти реформы считаются свидетельством усиления контроля КПК за своими армейскими структурами. Трансформация, как обращают внимание в исследовательской среде, превращает Народную вооруженную милицию в более мощную силу, которая будет не только поддерживать НОАК в возможных военных операциях, но и защищать интересы партии.