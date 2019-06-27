ДНР и ЛНР отвели свои войска

Ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) завершили первый этап отвода войск под Станицей Луганской. Об этом сообщает пресс-центр украинской Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook

В сообщении отмечается, что ополченцы отвели от пешеходного моста в станице личный состав и боевую технику. Украинская сторона, в свою очередь, занимается проверкой дороги и прилегающей к ней местности с целью поиска мин и других угрожающих жизни гражданских предметов.

Несмотря на начавшийся отвод войск, резервные подразделения ВСУ близ Станицы Луганской сохраняют полную боевую готовность. В штабе ООС отметили, что такое положение дел будет сохраняться до тех пор, пока войска не будут полностью отведены. Кроме того, украинские военные готовы снова занять свои позиции на разграничительной линии в случае, если ополченцы прекратят отвод войск.

Подразделения Народной милиции ЛНР приступили к отводу своих сил в районе Станицы Луганской в среду, 26 июня. Это подтвердили представители ОБСЕ запуском сигнальной ракеты. Вскоре после этого аналогичные меры предприняла украинская сторона.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе. В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в ЛНР. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.