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В Крыму создадут новый десантно-штурмовой полк 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Крыму планируется создать новый десантно-штурмовой полк он станет третьим полком в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
«Сейчас в Крыму дислоцируется отдельный десантно— штурмовой батальон 7-й десантно-штурмовой дивизии. На его базе в последующем будет сформирован 97-й полк 7-й дивизии», — сказал депутат на форуме «Армия-2019», передает ТАСС.
Отмечается, что на данный момент в составе находящейся в Новороссийске 7-й десантно-штурмовой дивизии есть два десантно-штурмовых полка.
Форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. Согласно предварительным оценкам, в форуме на территории России примут участие порядка 1,5 тыс. предприятий и организаций.
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Войска , Армия , Владимир Шаманов , Госдума , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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