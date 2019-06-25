В Крыму создадут новый десантно-штурмовой полк

Крыму планируется создать новый десантно-штурмовой полк он станет третьим полком в составе 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

«Сейчас в Крыму дислоцируется отдельный десантно— штурмовой батальон 7-й десантно-штурмовой дивизии. На его базе в последующем будет сформирован 97-й полк 7-й дивизии», — сказал депутат на форуме «Армия-2019», передает ТАСС.

Отмечается, что на данный момент в составе находящейся в Новороссийске 7-й десантно-штурмовой дивизии есть два десантно-штурмовых полка.

Форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье. Согласно предварительным оценкам, в форуме на территории России примут участие порядка 1,5 тыс. предприятий и организаций.