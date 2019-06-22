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Трамп определился с министром обороны 

Lenta.ru + ещё 4 55 минут назад
Фото: Andrew Harnik / AP Photo
Дональд Трамп решил выдвинуть исполняющего обязанности министра обороны Марка Эспера на пост главы Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации президента США.
Помимо Эспера, президент произвел замену замминистра военного ведомства, предложив должность Дэвиду Нокрвисту, а также порекомендовал Райана Маккарти на пост министра сухопутных войск.
Ранее Эспер был министром сухопутных войск. Он стал и.о. министра обороны после того, как его предшественник Патрик Шанахан решил не продолжать процесс утверждения в должности постоянного министра. Причиной отказа Шанахана стало желание уделить больше времени семье.
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Войска , Армия , В мире , Марк Эспер , Патрик Шанахан , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон
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