«Триумфы» подняты по тревоге: кадры масштабных маневров под Саратовом

Расчеты саратовского зенитного ракетного полка, на вооружении которого стоят системы С-400 «Триумф» и комплексы «Панцирь-С», выдвинулись на позиции.

В Поволжье подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа подняты по тревоге.

Впереди у экипажей сложнейший марш-бросок. В ходе учений военнослужащие отработают задачи по прикрытию важных объектов от ракетно-бомбовых ударов условного противника.

В учениях принимают участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.