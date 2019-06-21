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«Триумфы» подняты по тревоге: кадры масштабных маневров под Саратовом 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Расчеты саратовского зенитного ракетного полка, на вооружении которого стоят системы С-400 «Триумф» и комплексы «Панцирь-С», выдвинулись на позиции.
В Поволжье подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа подняты по тревоге.
Впереди у экипажей сложнейший марш-бросок. В ходе учений военнослужащие отработают задачи по прикрытию важных объектов от ракетно-бомбовых ударов условного противника.
В учениях принимают участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.
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Войска , Армия , Оружие , Саратов
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