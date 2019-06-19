Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Старших лейтенантов уравняют 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России меняет правила присвоения званий. Об этом пишет газета «Известия».
По информации издания, все лейтенанты будут получать очередное воинское звание через два года службы. Таким образом исчезнет дискриминация выпускников гражданских вузов, которые вынуждены ждать «звезду старлея» три года против двух лет у выпускников военных училищ.
Решение об изменении правил уже принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года, подтвердили «Известиям» в оборонном ведомстве.
31 января вступил в силу подписанный президентом России Владимиром Путиным закон об упразднении военных кафедр в вузах. Их заменили учебными военными центрами (УВЦ).
В августе прошлого года сообщалось, что студенты гражданских вузов смогут получить воинскую специальность без отрыва от основной учебы, совмещая ее с посещением УВЦ Минобороны. Выпускники таких центров освобождаются от призыва, но могут пойти на контрактную службу.
Последние новости
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций Трамп вступил в новую избирательную гонку Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Комментарии
Войска , Армия , Владимир Путин , Министерство обороны , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Часть россиян осталась без пенсий168
«Убью любого»: москвич зарубил соседку по даче7
Погибший и раненые: массовая драка в Москве119
В РФ отреагировали на условие Меркель138
Названо местонахождение обвиненного в уничтожении MH1784
Видео
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
03:18
Смертельно больная Яковлева озвучила последнее желание
Шоу-бизнес
01:10
Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Армия Войска
07:52
В РФ отреагировали на условие Меркель
Политика
01:00
Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27
Армия Войска
01:10
«Я все время был связан»: первое интервью Алибасова
Шоу-бизнес
00:31
Пьяный поляк прокатился по городу на советском танке
В мире
01:00
Минск, потом к Зеленскому? Пугачева передумала уходить
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
В мире
00:38
«Было бы по-мужски»: Скабеева осудила Зеленского
Общество Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение