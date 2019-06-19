Как изменятся правила присвоения званий в армии РФ

Министерство обороны России сократит до двух лет срок ожидания присвоения воинского звания «старший лейтенант» для выпускников гражданских вузов. Об этом сегодня сообщила газета «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

"Согласно новым правилам, все лейтенанты получат очередное воинское звание через два года службы. Это должно устранить дискриминацию выпускников гражданских вузов, ведь в настоящее время существуют разные сроки получения звания "старшего лейтенанта": окончившие институт ждут его три года, а военное училище — два", — пишет издание.

При этом газета отмечает, что решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» уже принято и соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.

Уравнивание лейтенантов в сроках службы до очередных званий должно положительно сказаться на обстановке в воинских коллективах, рассказал изданию военный эксперт Владислав Шурыгин

«Старшие лейтенанты и капитаны — основа наших войск, 90% личного состава, собственно, им и подчиняются напрямую. Старший лейтенант — это опытный командир взвода, который уже может и роту принять. Считается, что такой офицер знает службу, на него можно положиться», — отметил он.