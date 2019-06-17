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Спасти и обезвредить 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
В заливе Петра Великого российские и японские моряки учились совместно спасать людей, потерпевших бедствие в море, а также противостоять морскому пиратству.
Для участия в маневрах во Владивосток прибыл японский эсминец "Судзунами". Моряков Страны восходящего солнца по русской традиции встретили хлебом-солью и провели экскурсию по городу. "Если отдых — то активный, если праздник — то спортивный" — эта армейская поговорка стала девизом соревнований между моряками, выяснявшими, кто сильнее в перетягивании каната и настольном теннисе. Затем, после теоретической подготовки, экипажи приступили к практической части учений.
В море вышел "японец" "Судзунами" и три "россиянина" — большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", спасательное буксирное судно "Алатау" и гидрографический катер. Сначала корабли отработали систему взаимодействия — установили нужные частоты для связи и "прокатали" элементы совместного тактического маневрирования. Затем моряки приступили к основной части маневров — поиску и спасению человека, оказавшегося в море. Задачу усложняло то, что в заливе в это время разыгрался небольшой шторм.
Однако пострадавшего, в роли которого выступал манекен, все же спасли. Также японские и российские моряки совместно отработали освобождение заложников с судна, захваченного пиратами. На разоружение "пиратов" понадобилось не больше 10 минут. Затем совместно оказали помощь кораблю, потерпевшему бедствие, и устранили пожар на борту.
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Войска , Армия , Владивосток
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