Опасные замыслы. РФ призвала Лондон объяснить военные планы

Посольство России в Лондоне призвало МИД и Минобороны Великобритании дать публичные разъяснения относительно сообщений СМИ о «переформатировании» деятельности британского военного спецназа.

«Считаем, что британские власти, в первую очередь МИД и Министерство обороны, обязаны дать официальные публичные разъяснения по поводу содержания таких публикаций. Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству.

Хотелось бы надеяться, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского посольства.

Ранее в британских СМИ появилась информация о якобы принятом Министерством обороны решением о переориентации британского спецназа с борьбы с терроризмом на противодействие «опасному поведению» ряда государств, в частности, России.

Пресс-секретарь посольства России выразил беспокойство в связи с появлением подобных публикаций.

«Однако если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств», — отметил он.

По словам представителя посольства, по сути речь идет о подготовке Лондоном почвы для того, чтобы снять с себя существующие международно-правовые ограничения и присвоить себе «право» осуществлять военные операции вне рамок самообороны, нарушая Устав ООН.