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Опасные замыслы. РФ призвала Лондон объяснить военные планы 

Рамблер 1 минуту назад
Посольство России в Лондоне призвало МИД и Минобороны Великобритании дать публичные разъяснения относительно сообщений СМИ о «переформатировании» деятельности британского военного спецназа.
Чем британский спецназ опасен для России
«Считаем, что британские власти, в первую очередь МИД и Министерство обороны, обязаны дать официальные публичные разъяснения по поводу содержания таких публикаций. Насколько можно понять, речь пока идет о проектах, которые будут представлены на утверждение политическому руководству.
Хотелось бы надеяться, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам провести в жизнь их опасные замыслы», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского посольства.
Ранее в британских СМИ появилась информация о якобы принятом Министерством обороны решением о переориентации британского спецназа с борьбы с терроризмом на противодействие «опасному поведению» ряда государств, в частности, России.
Пресс-секретарь посольства России выразил беспокойство в связи с появлением подобных публикаций.
«Однако если это и в самом деле правда, то подобное решение представляется, во-первых, ошибочным, а во-вторых, сомнительным с точки зрения соблюдения Лондоном своих международно-правовых обязательств», — отметил он.
По словам представителя посольства, по сути речь идет о подготовке Лондоном почвы для того, чтобы снять с себя существующие международно-правовые ограничения и присвоить себе «право» осуществлять военные операции вне рамок самообороны, нарушая Устав ООН.
Комментарии100
Войска , Армия , Видео
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