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Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Facebook/ Special Air Service Regimen
Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря посольства.
Чем британский спецназ опасен для России
Британские СМИ заявили, что спецподразделения британской армии могут реструктуризировать, чтобы они сосредоточились на «российском направлении» вместо борьбы с боевиками на Ближнем Востоке.
По данным СМИ, разработанные предложения будут представлены на утверждение правительству.
«Британские власти, в первую очередь МИД и Министерство обороны, обязаны дать официальные публичные разъяснения по поводу содержания таких публикаций», — приводит сообщение РИА Новости.
В посольстве выразили надежду, что ответственные политики не позволят военным и спецслужбам «провести в жизнь их опасные замыслы».
Ранее посол России в Британии Александр Яковенко заявил о готовности России работать с любым премьером Британии.
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Войска , Армия
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