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Пашинян захотел получить от Путина «кое-что немаленькое» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стороны обсудили вопрос поставок новых вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Пашиняна, у Еревана и Москвы уже сейчас есть «кое-какие договоренности». Он особо отметил хорошее состояние сотрудничества в военно-технической сфере и выразил мнение, что отношения двух стран в этой отрасли развиваются равномерно.
Отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли лидеры поставки в Армению новых российских ракетных комплексов «Искандер-М», Пашинян заявил, что у республики их уже достаточно. «Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое», — добавил он.
В начале мая стало известно, что Армения начала процесс закупки модернизированных истребителей Су-30СМ у России. Армянский премьер-министр тогда говорил, что поставки самолетов — общеизвестный факт, однако данные о приобретении других видов вооружений он раскрывать отказался.
В феврале министр обороны страны Давид Тоноян также заявлял, что Армения может получить новый российский кредит на закупку вооружения после того, как будет реализован текущий на сумму в 100 миллионов долларов. Он был выдан в 2017 году под три процента годовых, Армения должна воспользоваться средствами до 2022 года.
Боевые машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» были впервые замечены в Ереване 16 сентября 2016 года на репетиции парада в честь 25-летия независимости Армении. Зимой 2016-2017 годов ряд официальных лиц Армении, включая президента Сержа Саргсяна, официально подтвердили наличие комплекса у военных республики.
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Войска , Армия , Кавказ , Оружие , Никол Пашинян , Серж Саргсян , Владимир Путин , Армения , Ереван , Москва
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