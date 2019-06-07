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Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео 

Российская Газета + ещё 54 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море. Только благодаря профессионализму российских моряков, которые совершили экстренное маневрирование, удалось избежать столкновения крейсера Chancellorsville и большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов».
Опубликованные в Twitter кадры сняты одним из членов команды американского ракетного крейсера. На них можно увидеть окончание инцидента, когда корабли идут параллельным курсом на расстоянии нескольких метров друг от друга. Кроме того, американская журналистка Барбара Старр разместила на своей странице снимок, сделанный с борта патрульного самолета P-8A Poseidon. На нем можно увидеть, что на водной глади моря остался след от российского корабля, который был вынужден совершить экстренный разворот.
Напомним, что сегодня в 6:35 по московскому времени при движении параллельными курсами отряда российских кораблей и американской авианосной ударной группы ракетный крейсер Chancellorsville внезапно изменил маршрут. Американец пересек путь кораблю «Адмирал Виноградов», произошло это в 50 метрах от российского БПК. Командование Тихоокеанского флота России заявило протест руководству авианосной ударной группы ВМС США.
Отметим, американские военные моряки «прославились» низким уровнем подготовки, что привело к многочисленным инцидентам с гибелью матросов. В июне 2017 года эсминец Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal у берегов Японии, в результате происшествия погибли семь американских моряков. Спустя два месяца эсминец John S. McCain столкнулся в Южно-Китайском море с танкером Alnic MC, боевой корабль получил серьезные повреждения, пострадали пять моряков, еще десять пропали без вести. А в декабре все тот же Fitzgerald получил дополнительные повреждения при погрузке на транспортное судно MV Transshelf.
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Войска , Армия , Оружие , США
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