К защите неба готов: кадры установки вооружения на С-300В под Ростовом

Зенитно-ракетный комплекс будет представлен на площадке форума «Армия-2019» в Южном военном округе.

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приступили к доставке военной техники на площадки Международного военно-технического форума «Армия-2019» в Ростовской области

На видео, опубликованном «Звездой», в рамках подготовки бронетехники к форуму показано, как военнослужащие устанавливают контейнера с ракетами на современный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300В4 — один из лучших комплексов ПВО Сухопутных войск.

Сообщается, что комплекс будет представлен в рамках статической выставки вместе с 80 другими образцами современного вооружения и военной техники: «Тор-М1», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», танки Т-72Б3 и Т-90А, боевые машины БМП-3 и БТР-82АМ, вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тайфун-У», бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

Кроме того, впервые для гостей форума танкистами ЮВО будет продемонстрирован «Танковый вальс» восемью экипажами танков Т-72Б3.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» в ЮВО пройдет с 28 по 30 июня на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении.