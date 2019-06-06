В США испытали пушку для стрельбы с поверхности Луны

Оружейная система снабжена специальной защитой, чтобы не повредить электронные системы управления боевого корабля.

США испытали новейшую электромагнитную пушку, скорость снаряда которой превышает 2000 метров в секунду.

В ходе испытаний выяснилось, что на заряд электромагнитного орудие уходит около двух минут, а на выстрел менее одной секунды.

Пушка создается с прицелом на создание оружия большой дальности, сообщает портал Space.com.

Дальнейшие испытания будут проводится с борта надводных кораблей.

Военнослужащие ВМФ США отработают стрельбу по морским и воздушным целям.

В перспективе, отмечает интернет-портал, возможности пушки могут быть использованы при освоении Луны.

В частности, создаваемая при выстреле энергия позволит отправлять с поверхности земного спутника полезную нагрузку.