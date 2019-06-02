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Израиль назвал причину ракетного удара по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
Удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой ими части Голанских высот.
"Израильские боевые самолеты и вертолеты атаковали несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии, включая две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2", — сказано в релизе.
SA-2 — это принятое в западных странах обозначение зенитно-ракетного комплекса советского производства С-75.
Армия обороны Израиля предупредила, что считает сирийские власти ответственными за любые агрессивные действия с территории соседней страны и будет "решительно действовать" в подобных ситуациях.
По данным сирийского госагентства САНА, жертвами израильских ударов стали трое военнослужащих, семеро получили ранения.
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Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , Оружие , ЦАХАЛ , Израиль , Сирия
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