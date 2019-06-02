Израиль назвал причину ракетного удара по Сирии

Израильские военные сообщили, что атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.

Удары с воздуха по позициям сирийских правительственных войск были нанесены после того, как накануне вечером израильтяне засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон на контролируемой ими части Голанских высот.

"Израильские боевые самолеты и вертолеты атаковали несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии, включая две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2", — сказано в релизе.

SA-2 — это принятое в западных странах обозначение зенитно-ракетного комплекса советского производства С-75.

Армия обороны Израиля предупредила, что считает сирийские власти ответственными за любые агрессивные действия с территории соседней страны и будет "решительно действовать" в подобных ситуациях.

По данным сирийского госагентства САНА, жертвами израильских ударов стали трое военнослужащих, семеро получили ранения.