В Бурятии готовятся к приему лейтенантов-выпускников 

Более 20 молодых офицеров уже в июне текущего года прибудут для прохождения службы в войска округа.
В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, готовы к приему лейтенантов-выпускников текущего года из высших образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.
Более 20 молодых офицеров уже в июне текущего года прибудут для прохождения службы в войска округа.
Всего на текущий год запланировано прибытие около 100 молодых офицеров.
Для прохождения службы прибудут специалисты различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, артиллерии, специалисты радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты и связи.
Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.