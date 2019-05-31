В Бурятии готовятся к приему лейтенантов-выпускников

Более 20 молодых офицеров уже в июне текущего года прибудут для прохождения службы в войска округа.

Более 20 молодых офицеров уже в июне текущего года прибудут для прохождения службы в войска округа.

Всего на текущий год запланировано прибытие около 100 молодых офицеров.

Для прохождения службы прибудут специалисты различных видов и родов войск, в частности, мотострелковых, танковых, артиллерии, специалисты радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты и связи.

Для приёма и размещения прибывающих офицеров в округе на всех уровнях работают оперативные группы, создан специальный резерв жилья, оперативно решается вопрос получения льготных выплат и компенсаций.