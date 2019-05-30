Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия Израиля отчиталась об уничтожении еще одного тоннеля «Хезболлах» у границы с Ливаном 

ТАСС 18 минут назад
Фото: Reuters
Израильские военные сообщили в четверг о нейтрализации в районе границы с Ливаном еще одного, шестого по счету, тоннеля, прорытого на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах". Соответствующее заявление распространила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Армия завершила разрушение главного диверсионного тоннеля "Хезболлах". Этот тоннель, прорытый от шиитской деревни Рамие (в Ливане — прим. ТАСС) на израильскую территорию, был обнаружен в январе в рамках операции "Северный щит", — говорится в документе.
Военные добавили, что нейтрализация подземного хода, прорытого на глубине порядка 80 м, "была осуществлена путем закачки герметиков".
Израильские военные начали операцию "Северный щит" по поиску диверсионных тоннелей "Хезболлах" у границы с Ливаном 4 декабря 2018 года. Она длилась шесть недель, в ходе которых были обнаружены шесть тоннелей. Пять из них были уничтожены израильскими военными ранее в этом году.
ТАСС: последние новости
Госдеп: США ответят с применением военной силы в случае нападения Ирана Российские корабли вернулись в Североморск после учений "Баренц-2019" Минобороны запустит в 2019-2021 годах девять межконтинентальных баллистических ракет
Комментарии
Войска , Армия , Ближний Восток , Хезболла , ЦАХАЛ , ИТАР-ТАСС , Ливан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Новое ЧП в Шереметьеве19
Россия отказалась продать Ирану С-4001
Санкции против России: Крым ответил Киеву25
«Много планов». Зеленский позвонит Путину?55
Названа причина катастрофы с SSJ-10052
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение