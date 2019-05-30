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Российские корабли вернулись в Североморск после учений «Баренц-2019» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корабли Северного флота вернулись в порт базирования Североморск после завершения российско-норвежских учений "Баренц-2019". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы флота.
"От Северного флота в учении принимали участия спасательное буксирное судно "Алтай", самолет Ил-38, поисково-спасательный вертолет Ка-27, также силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра, поисково-спасательный вертолет Ми-8 Невского аэроклуба со спасательной парашютно-десантной группой на борту пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району", — говорится в сообщении.
Норвегию на учениях представляли корабли, суда, самолеты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, а также силы и средства центров и службы контроля воздушного пространства AVINOR.
Представители России и Норвегии отработали совместные действия по поиску и спасанию терпящих бедствие на море людей, а также по предотвращению загрязнения нефтепродуктами моря.
Согласно сценарию учений, был получен сигнала бедствия от условно терпящего бедствия судна. В район бедствия вылетел самолет Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота, и были направлены российское буксирное судно "Алтай" и аварийно-спасательное судно "Мурман". После обнаружения в воде манекенов членов экипажа, терпящих бедствие, в район направились поисково-спасательные силы Северной Норвегии.
"Баренц" — единственные учения сил поисково-спасательного обеспечения, которые проводятся Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Они проходят в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасении терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют каждая из сторон. В этом году руководство осуществлялось Россией.
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Комментарии
Войска , Армия , ФСБ , Североморск
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