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Госдеп: США ответят с применением военной силы в случае нападения Ирана 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил, что Соединенные Штаты ответят с применением военной силы в случае нападения со стороны Ирана. Соответствующее заявление он сделал во время визита в Израиль в составе американской правительственной делегации. Его слова в четверг приводит агентство Reuters.
"Если мы [США] подвергнемся нападению со стороны Ирана, то обещаем ответить с использованием силы, — сказал он. — Мы осуществили перестановку военных сил и средств в регионе".
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома информировало, что старший советник президента США Джаред Кушнер, cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт и спецпредставитель Госдепа по Ирану Брайан Хук на этой неделе посетят Марокко, Иорданию и Израиль, где обсудят экономическую часть американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Поездка продлится до пятницы.
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , США , Госдеп США , Reuters , Иран
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