Россия обновит самолеты «Судного дня»

Опытно-конструкторская работа (ОКР) по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на основе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, передает РИА Новости заявление заместителя министра обороны России Алексея Криворучко , посетившего научно-производственное предприятие (НПП) «Полет» (Нижний Новгород).

«Сейчас мы приступили к модернизации ВКП на базе Ил-80 и Ил-82. Предприятие является головным разработчиком бортового комплекса связи и управления и успешно завершило опытно-конструкторские работы по его модернизации», — сказал чиновник.

По словам замминистра, воздушный пункт управления также планируется создать на основе вертолета Ми-38.

Ранее в мае Криворучко заявил, что истребители пятого поколения Су-57 могут активно прослужить 30-40 лет.

Ил-80, называемый самолетом «Судного дня», создан на основе пассажирского лайнера Ил-86 и предназначен для обеспечения управления Вооруженными силами России в условиях ядерной войны. Аналогичный ВКП Ил-82 построен на базе транспортных самолетов Ил-76.