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МИД Китая призвал США сократить ядерный арсенал 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
ПЕКИН, 30 мая — РИА Новости. США должны сфокусироваться на выполнении своих обязательств по сокращению ядерных вооружений, а не пытаться приплести к этой проблеме никак с ней не соотносящиеся обстоятельства, к примеру, масштабы ядерного арсенала КНР, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Глава военной разведки США Роберт Эшли ранее заявил, что в прошлом году Китай провел больше учебных и испытательных запусков баллистических ракет, чем все остальные страны мира в целом. По его словам, в ближайшее десятилетие КНР как минимум в два раза нарастит свой ядерный потенциал.
"США в последнее время озабочены размышлениями о стратегическом балансе и стратегической устойчивости, принимая во внимание озабоченность всего мира вопросом о сокращении ядерных вооружений США, я не знаю, почему они всегда пытаются притянуть Китай", — сказал дипломат.
По его словам, «США и Россия, как две крупнейшие ядерные державы в мире, несут особую и первостепенную ответственность и обязанности в вопросе сокращения ядерных вооружений».
"Мы считаем необходимым, чтобы США сконцентрировались на выполнении уже взятых на себя обязательств, вне зависимости от того, двусторонние они или многосторонние, а не приплетать к этому никак не относящиеся к этому обстоятельства", — подчеркнул он.
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Войска , Азия , Армия , Ближний Восток , Оружие , Политика , США , МИД , РИА Новости , Китай
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