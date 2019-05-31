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Иностранным атташе показали, как готовят российских танкистов 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТРК "Звезда"
Более 50 иностранных атташе ознакомились с подготовкой российских танкистов в Казанском училище.
Более 50 представителей дипломатического корпуса посетили Казанское высшее командное танковое училище. Среди них — военные атташе из Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Канады, Ливана, Мексики, Норвегии, Польши, Словакии, Турции, Франции, Хорватии, Швеции, Эстонии и других стран.
Все они ознакомились с системой подготовки офицеров танковых подразделений Минобороны России. Об этом рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Военнослужащим показали объекты учебно-материальной базы вуза и рассказали об учебном процессе курсантов. Во время посещения суворовского училища они посетили учебные корпуса с интерактивные классами химии и физики, а также спортивный комплекс с бассейном и ледовым дворцом.
Представители дипкорпуса также осмотрели огневой городок, лабораторный комплекс, комплексы легко-водолазной подготовки и мультимедийных тренажеров.
Также иностранная делегация посетила экспозицию вооружения и военной техники, которые производятся в Татарстане.
А на полигоне училища продемонстрировали тактическое учение с боевой стрельбой танковой роты при поддержке армейской авиации и артиллерийских подразделений.
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Комментарии
Войска , Армия , Оружие , Министерство обороны , Болгария , Германия , Дания , Израиль , Испания , Канада , Ливан , Мексика , Норвегия , Польша , Словакия , Великобритания , Турция , Франция , Хорватия , Швеция , Эстония
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