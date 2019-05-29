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Прием на службу по контракту в Росгвардию упростится 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ROSGVARD.RU
Для граждан, имеющих специальные звания полиции, может быть установлен упрощенный порядок приема на военную службу по контракту в Росгвардию. Соответствующий законопроект планирует 29 мая рассмотреть Совет Федерации.
Автором документа выступил президент Владимир Путин. Он указал, что речь идёт о принятии на службу без прохождения испытания, проведения аттестации, медицинского освидетельствования, мероприятий по профессиональному психологическому отбору, а также без проверки соответствия уровня образования, квалификации и физической подготовки установленным требованиям.
Сейчас в войсках Росгвардии служат как федеральные гражданские служащие, так и лица, являющиеся военнослужащими, а также те, кто обладает специальными званиями полиции. И чтобы обеспечить перевод последних на службу в войска Росгвардии с приобретением статуса военнослужащих, и был разработан это законопроект.
Закон также решает вопрос полного сохранения для них соцгарантий и возможность поступления на службу сотрудников старше сорока лет. Глава думского комитета пояснил, что это нужно для сохранения в Росгвардии опытных и квалифицированных кадров.
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Войска , Владимир Путин , Совет Федерации
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