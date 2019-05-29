Прием на службу по контракту в Росгвардию упростится

Для граждан, имеющих специальные звания полиции, может быть установлен упрощенный порядок приема на военную службу по контракту в Росгвардию. Соответствующий законопроект планирует 29 мая рассмотреть Совет Федерации

Автором документа выступил президент Владимир Путин . Он указал, что речь идёт о принятии на службу без прохождения испытания, проведения аттестации, медицинского освидетельствования, мероприятий по профессиональному психологическому отбору, а также без проверки соответствия уровня образования, квалификации и физической подготовки установленным требованиям.

Сейчас в войсках Росгвардии служат как федеральные гражданские служащие, так и лица, являющиеся военнослужащими, а также те, кто обладает специальными званиями полиции. И чтобы обеспечить перевод последних на службу в войска Росгвардии с приобретением статуса военнослужащих, и был разработан это законопроект.

Закон также решает вопрос полного сохранения для них соцгарантий и возможность поступления на службу сотрудников старше сорока лет. Глава думского комитета пояснил, что это нужно для сохранения в Росгвардии опытных и квалифицированных кадров.